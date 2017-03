O bastonário da Ordem dos Médicos criticou esta quarta-feira o ministro da Saúde pelo recurso à contratação de médicos tarefeiros, apontando que "tudo fará" para que os médicos que trabalham no Serviço Nacional de Saúde (SNS) sejam de facto contratados.

Acho profundamente lamentável que o nosso ministro da Saúde que é médico, que foi um dos grandes defensores de contratar os médicos para o serviço de saúde e de acabar progressivamente com a contratação de médicos através de empresas prestadoras de serviços, seja exatamente no seu mandato em que a contratação de médicos através de empresas prestadoras de serviços atingiu o seu valor mais alto" , disse Miguel Guimarães, à margem de uma visita ao Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho.

O bastonário considerou que esta situação "tem repercussões na qualidade da medicina que se pratica em Portugal", apontando que "as empresas prestadoras de serviços não têm face".

Não se sabe quem são os médicos que vão aparecer no serviço de urgência. Estamos a falar, na maior parte dos casos de serviço de urgência. As pessoas nem sempre têm as qualificações que deveriam ter para prestar serviço de urgência com qualidade, uma área nobre do sistema de saúde do país", disse o bastonário.