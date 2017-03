O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, admitiu hoje que uma greve nacional dos médicos é "uma forte possibilidade", face às "muitas situações que não estão bem" no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

É possível que os sindicatos médicos encarem essa possibilidade [de greve nacional] como uma forte possibilidade, porque há muitas coisas que não estão bem um pouco por todo o SNS", referiu Miguel, durante uma visita ao Hospital de Barcelos.

As organizações sindicais médicas ameaçam avançar com uma greve nacional dos médicos caso não cheguem a bom porto as negociações que serão apresentadas à tutela num programa com vista à resolução dos problemas do setor.

No final de uma reunião entre as organizações sindicais, reunidas sexta-feira no Fórum Médico, em Lisboa, estas consideraram que "a pressão excessiva e a interferência, por parte da tutela, nas boas práticas médicas, e consequentemente na qualidade da medicina, ultrapassaram o limite do aceitável".

Os médicos e os doentes portugueses estão indignados com a situação que se vive atualmente na saúde", indicava o comunicado enviado à comunicação social no final do encontro de sexta-feira.

Para Miguel Guimarães, a questão do pagamento das horas extraordinárias foi "a gota de água" que fez transbordar o copo dos sindicatos.

Em causa está um decreto, publicado na sexta-feira, que, segundo o bastonário, não repõe a 100 por cento o pagamento das horas extraordinárias e cria desigualdades entre médicos.

[O decreto] coloca médicos a fazer exatamente a mesma coisa mas em circunstâncias desiguais, o que é um sinal de desmotivação para os médicos", disse o bastonário.

Também hoje, em Santo Tirso, o ministro da Saúde manifestou disponibilidade para dialogar com os médicos para evitar a realização de uma greve nacional, mas salientou que "o país ainda não está em condições de atender a todas as expectativas".