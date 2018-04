O ex-presidente norte-americano Barack Obama deverá receber meio milhão de euros pela participação numa conferência sobre mudanças climáticas, a realizar no Porto, no próximo dia 6 de julho.

Segudo o semanário Expresso, o custo total da visita do 44º presidente dos Estados Unidos deverá rondar um milhão de euros.

Só em honorários, Barack Obama deverá receber cerca de meio milhão de euros.

De acordo com o Expresso, a visita de Obama a Portugal está a ser preparada há vários meses, no mais absoluto segredo, porque a organização receava que uma fuga de informação anulasse a vinda do ex-presidente à conferencia "Climate Change Leadership Porto2018".

Ao que se sabe, Barack Obama ficará no Porto apenas algumas horas e não deverá dar entrevistas.

Na mesma conferência a realizar no Coliseu do Porto, irá também participar Mohan Munasinghe, físico, académico e economista do Sri Lanka.

Os convites para aceder ao Coliseu do Porto, onde decorrerá a conferência, serão limitados e exclusivos para os parceiros que fazem parte da iniciativa.