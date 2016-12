Em 2016, mais de 30 talentos nacionais, nas áreas da cultura, da arquitetura à literatura, passando pelo cinema e o teatro, foram distinguidos internacionalmente. As áreas do cinema e da arquitetura lideraram as distinções, tendo trazido para Portugal, respetivamente, sete e seis galardões. Veja alguns dos nomes mais "brilhantes"2016.

Leonor Teles recebe Urso de Ouro no Festival de Cinema de Berlim

Em fevereiro, a realizadora Leonor Teles recebeu o Urso de Ouro no Festival de Cinema de Berlim pela sua curta-metragem "Balada de um batráquio".

Em Veneza, Nuno Lopes recebeu o Prémio Especial de Melhor Ator, pelo seu desempenho no filme "São Jorge", de Marco Martins, atribuído pelo júri da secção "Orizzonti", do Festival Internacional de Cinema daquela cidade italiana.

"Cavalo Dinheiro" do realizador Pedro Costa

O realizador Pedro Costa recebeu um prémio de honra no Festival de Cinema Nuevas Olas, em Santander, Espanha, onde o seu filme abriu o certame, também no País Basco, mas em Bilbau, a curta-metragem documental "Um campo de aviação", de Joana Pimenta, recebeu o Grande Prémio do 58.º Festival Internacional de Cinema Documental e Curta-metragens.

Na área da arquitetura três projetos nacionais foram distinguidos em diferentes categorias dos Prémios Edifício do Ano, promovidos pela plataforma Archdaily: o Cella Bar, nos Açores, de Paulo Lobo e do ‘atellier’ FCC Arquitetura ganhou a categoria de "hospitalidade", a Cozinha Comunitária Terras da Costa, na Costa de Caparica, do Ateliermob e do Coletivo Warehouse, venceu a categoria de "arquitetura pública", e a Casa de Guimarães, de Elisabete de Oliveira Saldanha, saiu vitoriosa na categoria de "remodelação".

A arquiteta Marta Sequeira foi distinguida com um prémio de investigação pela Fundação Le Corbusier, pelo trabalho "Towards a public space. Le Corbusier and the Greco-Latin tradition in the modern city".

Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, do arquiteto Luis Pedro Silva

O novo Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, do arquiteto Luis Pedro Silva, foi distinguido com o AZAwards, tendo sido selecionado entre 826 projetos de mais de 50 países, e o arquiteto Eduardo Souto de Moura foi galardoado com o Piranesi Prix de Rome 2017, um prémio de carreira atribuído em novembro e que irá receber em março.

Na área do Património destaque-se, por exemplo, a Parques de Sintra-Monte da Lua (PSML), em Sintra, foi premiada, pela quarta vez consecutiva, com o World Travel Award na categoria de "melhor empresa do mundo em conservação" patrimonial.

A fadista Mariza foi premiada além-fronteiras

Na área da música, Mariza voltou a triunfar além-fronteiras, desta feita com o prémio de melhor artista atribuído pela revista britânica Songlines, a propósito do álbum "Mundo", enquanto o Festival Bons Sons, que se realiza na aldeia de Cem Soldos, em Tomar, conquistou os prémios de Best Medium Sized Festival e Contribution to Sustainability, na primeira edição dos Iberian Festival Awards, e o músico David Carreira voltou a ser eleito pelo canal de televisão MTV como "Best Portuguese Act" [Melhor Atuação Portuguesa].

Pilar del Río venceu o Prémio Luso-Espanhol de Arte e Cultura

A jornalista e tradutora luso-espanhola Pilar del Río venceu o Prémio Luso-Espanhol de Arte e Cultura, pelo seu trabalho "como fundadora e presidente da Fundação José Saramago, dedicada à defesa dos Direitos Humanos", segundo o comunicado oficial.

O romance "Índice médio de felicidade", de David Machado, venceu o Prémio Salerno Libro d'Europa, no Festival Salerno de Literatura, na região italiana da Campânia.

Eduardo Lourenço recebeu o Prémio Europeu Helena Vaz da Silva

O ensaísta Eduardo Lourenço recebeu o Prémio Europeu Helena Vaz da Silva para a Divulgação do Património Cultural, criado em 2013 pelo Conselho Nacional de Cultura, em parceria com a organização Europa Nostra e com o Clube Português de Imprensa. O ensaísta de 93 anos foi também distinguido pela Academia Francesa, com o Prémio de Divulgação da Língua e Literatura Francesas, algo que descreveu à Lusa como um "conto de fadas".