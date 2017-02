O ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes, vai mandatar a Força Aérea para estudar todos os impactos da coexistência das operações civis e militares na Base Aérea n.º 6, no Montijo, devendo apresentar resultados até ao fim de abril.

Ouvido, nesta quarta-feira, na comissão parlamentar de Defesa, Azeredo Lopes adiantou que irá assinar um despacho em que mandata a Força Aérea para "a realização de um estudo" que avalie os impactos para a operação militar num cenário de "coexistência civil e militar".

O governante defendeu a necessidade de ter "uma visão clara e tranquila sobre como garantir a coexistência" dos "interesses públicos" em ponderação.

A deslocalização de parte do dispositivo da Força Aérea para outras bases "só poderá resultar de uma análise mais clara do modelo que se pretende para a componente civil no Base Aérea n.º 6, se mais forte ou menos forte", disse.

O estudo a realizar pela Força Aérea deverá avaliar os impactos de um aeroporto complementar ao da Portela na base militar do Montijo no curto, médio e longo prazo bem como no período de transição.

Azeredo Lopes reiterou que a opção Montijo para um aeroporto complementar "não está decidida mas está consolidada como objeto de estudos".

Na audição, o deputado do CDS-PP João Rebelo apontou contradições entre as posições dos ministério da Defesa e do Planeamento e Infraestruturas sobre este tema e considerou que a Defesa Nacional e as Forças Armadas "têm sido menorizadas em todo este processo".

O ministro do Planeamento dá como decidido o Montijo. O ministério da Defesa ainda fala em estudos. Já estamos noutra, senhor ministro", afirmou João Rebelo, dirigindo-se a Azeredo Lopes.

João Rebelo adiantou que o CDS-PP irá propor a audição do chefe do Estado-Maior da Força Aérea, Manuel Rolo, sobre este assunto.

O PSD, pelo deputado Bruno Vitorino, também apontou ao Executivo "um chorrilho de omissões e contradições" sobre a localização do aeroporto complementar, exigindo uma clarificação sobre "se está ou não garantida a compatibilização dos usos, civil e militar", que parte do dispositivo sairá da base e "com que custos e quem é que paga".

Face às intervenções do CDS-PP e do PSD, o ministro da Defesa admitiu depois que "tudo aponta" para que a opção Montijo venha a "confirmar-se definitivamente como a opção que vai ser trabalhada".

O ministro defendeu que o que interessa "é garantir que a operação militar da Força Aérea vai continuar a realizar-se no mesmo plano, com a mesma qualidade e eficiência" que até agora.

O papel da Defesa nacional não é discutir se é no Montijo ou em Troia, é garantir que o interesse fundamental não é da Defesa, é de Portugal, que a operação vai poder continuar a realizar-se em condições de eficiência pelo menos comparáveis àquelas que hoje se verificam", argumentou.

Quanto à menorização do ministério da Defesa neste processo, Azeredo Lopes recusou a interpretação, afirmando que "não vê dessa forma" e destacando que "não há uma propriedade da Força Aérea em relação ao Montijo".