Primeiro, foram apanhados com um carro roubado. Depois de serem libertados, assaltaram um stand de automóveis e foram apanhados em flagrante delito. A detenção aconteceu em Azeitão, em Setúbal, na noite de terça-feira.

Segundo o comunicado do Comando Territorial da GNR de Setúbal, os dois jovens, com 20 e 22 anos, foram abordados, às 12:30, numa "viatura suspeita constatando, no ato de fiscalização, que a mesma constava como furtada".

Acabaram detidos, mas foram libertados "por ordem de Autoridade Judiciária".

Horas mais tarde, militares do Posto Territorial de Azeitão, detiveram os mesmos dois indivíduos, em flagrante delito, num furto a um stand de automóveis. Quando foram abordados, os jovens tinham "na sua posse sete chaves de veículos".

"Das diligências efetuadas e pelas caraterísticas da viatura, existem fortes indícios de que os indivíduos estejam envolvidos em furtos de máquinas de tabaco, no dia anterior, dia 26 de março, em três estabelecimento na zona de Almeirim", lê-se ainda no comunicado.

Os detidos foram constituídos arguidos, sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência, e vão ser presentes hoje ao Tribunal Judicial de Setúbal.