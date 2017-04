Cinco das oito vítimas mortais das explosões ocorridas numa fábrica de pirotecnia de Lamego já foram identificadas, através das impressões digitais, disse à agência Lusa fonte do Ministério da Justiça.

“Os dois últimos foram identificados na terça-feira, tendo sido dado conhecimento ao magistrado do Ministério Público responsável pelo processo e posteriormente às famílias”, referiu a mesma fonte.

No que respeita aos três corpos que falta identificar, “sê-lo-ão através de análises genéticas”, um processo que “se prevê estar concluído até ao final desta semana”, acrescenta.

As explosões ocorreram cerca das 17:50 do passado dia 4, na fábrica de pirotecnia Egas Sequeira, situada na freguesia da Penajóia, no concelho de Lamego, distrito de Viseu.

Seis corpos foram transportados no dia 5 para o Instituto de Medicina Legal do Porto, mas duas pessoas continuaram desaparecidas.

Na noite do dia 6, as buscas pelos restos mortais foram encerradas, após terem sido encontrados mais vestígios biológicos que podiam apontar para a confirmação de oito mortos.