As ilhas do Grupo Ocidental dos Açores, Flores e Corvo, estão sob aviso laranja, devido à previsão de forte agitação marítima, prevista para esta terça-feira, revelou esta segunda-feira o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA).

De acordo com um comunicado do SRPCBA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê o agravamento do estado do mar e o aumento da intensidade do vento entre as 03:00 e as 22:00 de terça-feira nas ilhas das Flores e Corvo, devido a uma "depressão muito cavada, centrada a norte do arquipélago".

O mau tempo deverá estender-se também às ilhas do Grupo Central (Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e Terceira), que estão sob aviso amarelo, devido à agitação marítima, no período compreendido entre as 06:00 e as 22:00 de terça-feira.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda, por isso, que a população destas ilhas acautele bens que possam ser projetados pelo vento e que consolidem "telhados, portas e janelas".