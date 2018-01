Cinco distritos de Portugal continental estão a partir desta terça-feira sob aviso amarelo devido às previsões de queda de neve acima dos 800 metros, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, estão até às 05:59 de quinta-feira sob aviso amarelo os distritos de Bragança, Vila Real, Guarda, Viseu e Castelo Branco.

Para hoje, o IPMA prevê precipitação, queda de neve nas terras altas do Norte e Centro e vento forte no litoral e terras altas.

O céu vai estar muito nublado, com períodos de chuva que passarão a aguaceiros a partir do meio da tarde.

Está prevista igualmente uma pequena subida da temperatura mínima no litoral oeste e uma pequena subida da temperatura máxima na região Sul.

As temperaturas máximas vão chegar aos 17º em Faro, 15º em Sines, 14º em Lisboa e 12º em Beja, Santarém, Leiria e Porto, 11º em Viana do Castelo, Braga e Coimbra.

Em Vila Real os termómetros não vão subir além dos 7º, em Viseu e Castelo Branco vão ficar-se pelos 6º de máxima, em Bragança 4º e na Guarda 3º.

Nos Açores o IPMA prevê céu muito nublado na madrugada, com abertas a partir da manhã e aguaceiros fracos e, na Madeira, céu geralmente muito nublado e períodos de chuva em geral fraca, em especial nas vertentes norte e terras altas.

As temperaturas máximas vão chegar aos 23º no Funchal e aos 18º em Ponta Delgada.

Sete distritos sob aviso laranja por causa da agitação marítima

Sete distritos de Portugal continental vão estar a partir da tarde de quarta-feira sob aviso laranja, o segundo mais grave, por causa da agitação marítima, com previsão de ondas que podem chegar aos 10 metros.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estarão sob aviso laranja a partir das 14:59 de quarta-feira os distritos de Viana do Castelo, Porto, Braga, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa por causa do estado do mar, que hoje obrigou hoje ao fecho de duas barras (Viana do Castelo e Lisboa) e condicionou outras três.

Também por causa do estado do mar, três outros distritos - Faro (Costa Ocidental), Setúbal e Beja - estarão a partir de quarta-feira sob aviso amarelo, com previsão de ondas de noroeste com quatro a cinco metros.

Estes avisos prolongam-se até final da tarde de quinta-feira.