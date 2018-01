Um homem matou uma mulher na manhã desta terça-feira em Silva Escura, Sever do Vouga, distrito de Aveiro. O suspeito usou uma arma branca para cometer o crime, como confirmou à TVI fonte da GNR.

O alerta foi dado por volta das 11:15.

A mesma fonte indicou que tudo indica que o suspeito, de 49 anos, tentou suicidar-se "através da ingestão de alguma substância". Foi levado para o Hospital de Aveiro em coma.

A mulher tinha 51 anos.

Este pode ser mais um caso de violência doméstica, uma vez que há informações, que ainda carecem de confirmação oficial, de que se tratam de ex-cônjugues.

Fonte dos Bombeiros disse que os corpos foram encontrados nuns anexos para animais.

Quando chegámos ao local, a mulher estava em paragem cardiorrespiratória, tendo sido efetuadas manobras de reanimação sem sucesso", disse a mesma fonte.

O óbito foi declarado no local pelo médico do Instituto Nacional de Emergência Médica.

A GNR tomou conta da ocorrência e passou o caso à Polícia Judiciária.

No local, estão os Bombeiros de Sever do Vouga para proceder ao levantamento do corpo da mulher que será depois transportado para o Gabinete Médico-Legal de Aveiro.