A operação de salvamento ocorreu na tarde de quinta-feira. Foi coordenada pelo capitão do Porto do Funchal, em articulação com o Serviço Regional de Proteção Civil.

O turista de nacionalidade alemã, com 55 anos, teve de ser resgatado após ter sofrido uma queda quando efetuava a vereda da Ponta de São Lourenço, na Madeira.

​O resgate foi efetuado pelas 15h36 no Cais da Sardinha, tendo o desembarque ocorrido pelas 15h53 na marina da Quinta do Lorde, onde aguardava uma ambulância que transportou a vítima para o Centro de Saúde de Machico", refere o comunicado da Autoridade Marítima.

Na ação de salvamento foi usada uma embarcação salva-vidas da Capitania do Porto do Funchal, que levou a bordo uma equipa dos Bombeiros Municipais de Machico.