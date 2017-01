As autoridades marítimas estão a preparar a participação de pelo menos 300 voluntários nas operações para remover a mancha de espuma de um material desconhecido que atingiu as ilhas-barreira da ria Formosa.

Nunes Ferreira, capitão do porto de Olhão, disse à Agência Lusa que esta sexta-feira começaram os trabalhos de limpeza, com 40 elementos da Autoridade Marítima Nacional e da Marinha. Reconheceu que está a ser “um bocadinho complicado fazer a remoção” do material porque “se desfaz” e “tem que ser recolhido com algum cuidado”.

Estamos a trabalhar com as restantes entidades, como as Câmaras Municipais [de Faro e Olhão], o Parque natural [da ria Formosa] ou as associações de moradores [dos núcleos habitacionais das ilhas-barreira] para colocarmos no terreno 150 voluntários, no sábado, e outros 150 no domingo”, disse Nunes Ferreira.

Proteção adequada

O responsável explicou que, “como ainda não se sabe de que tipo de material se trata, é necessário que os voluntários estejam equipados com material de proteção adequado”. Por isso, a Autoridade Marítima e a Marinha estão a tratar logisticamente deste trabalho com o apoio das restantes entidades envolvidas.

Se estivéssemos perante uma situação deste tipo no continente, as coisas seriam mais fáceis, mas como estamos a trabalhar nas ilhas, a logística é mais complicada porque é necessário transportar materiais ou pessoal para as zonas afetadas e depois o material recolhido”, salientou Nunes Ferreira.

As autoridades marítimas iniciaram a ação de limpeza dos resíduos de espuma branca, de origem desconhecida, dos areais da ria Formosa, com o grau dois do plano Mar Limpo ativado. Isto significa que a operação envolve elementos de todo o departamento do sul da Autoridade Marítima Nacional.

Os resultados das amostras enviadas para análise ainda não são conhecidos e a dimensão da mancha atingiu cerca de 14 quilómetros, entre as ilhas da Armona, Culatra, Farol e ilha Deserta, localizadas nos concelhos de Faro e Olhão.