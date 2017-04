Quase 70 mil reclamações deram entrada na Entidade Reguladora da Saúde (ERS) no ano passado, um acréscimo superior a 13 mil queixas em relação ao ano anterior, segundo dados oficiais.

Esta quarta-feira na comissão parlamentar de Saúde, a presidente da ERS, Sofia Nogueira da Silva, deu conta aos deputados de que em 2016 deram entrada no regulador mais de 69 mil reclamações.

Segundo dados oficias da entidade, em 2016 houve 69.511 reclamações relativas a prestadores de cuidados de saúde, enquanto em 2015 tinham entrado 55.848.

Também o número de reclamações que foram decididas pelo regulador aumentou substancialmente no ano passado, com mais de 52 mil queixas que obtiveram uma decisão, contra cerca de 20.500 em 2015.

Das reclamações decididas pela ERS em 2016, 36% foram arquivadas com transferência para uma entidade externa, 9,7% deram origem a abertura de um processo, 4% foram arquivadas internamente e quase metade foram anexadas a processos de outras reclamações já em curso.

Mas dos processos entrados no regulador, muitos são também elogios ou louvores aos serviços prestados, sendo mesmo o tema com maior percentagem de processos apreciados.

Quanto aos temas mais apreciados nas reclamações, estão os tempos de espera, procedimentos administrativos, focalização no utente ou acesso a cuidados de saúde.

A ERS disponibiliza, no seu ‘site’ na internet, um formulário que os utentes dos serviços de saúde podem utilizar para expor uma situação ou fazer uma reclamação.

Caso o reclamante tenha escrito a sua exposição no Livro de Reclamações disponível no prestador de saúde pode também remeter à ERS o duplicado da exposição, que lhe deve ser entregue no momento da reclamação.

Se o utente endereçar a sua exposição diretamente ao prestador de saúde através de carta, e-mail ou por fax, pode igualmente remeter à ERS cópia do documento.