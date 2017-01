A TVI24 liderou, esta quarta-feira, os canais de informação da cabo.

O canal de informação da TVI registou um share de 1.9%, no total do dia, e 2.0%, no horário nobre. O corrente mais direto, a SICN, ficou a 0.2% e 0.9%, respetivamente.

Nestes resultados, destacam-se o programa “Mais Transferências”, que regressa à antena da TVI24, em janeiro, com as últimas notícias do mercado de transferências no futebol.

O programa alcançou uma audiência média superior a 139 mil indivíduos e os blocos de “Notícias” do final de tarde tiveram mais de 80 mil espectadores.

Entre os programas mais vistos do dia, nestes canais, a TVI24 detém os quatro primeiros.