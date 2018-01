A TVI24 voltou a fechar o ano na liderança do prime-time, com uma audiência média na ordem dos 70 mil espectadores.

No total do dia, também destaque para os mais de um milhão de espectadores que contactam com o canal.

A TVI24 fechou, assim, o ano no 9º lugar do ranking geral.

2017 ficou marcado pela transmissão de vários eventos desportivos que alcançaram excelentes resultados, tais como os jogos de futsal, os jogos de qualificação para o Euro de sub21, o campeonato nacional de hóquei em patins, a Vuelta, entre outros.

De referir que 21 dos 25 programas mais vistos nos canais de informação do ano foram da TVI24, com destaque para a 21ª Hora.