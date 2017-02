A TVI foi a estação preferida dos portugueses no mês de janeiro, com um share de 22%, tendo aumentado a diferença para os principais concorrentes (SIC com 17,0% e a RTP1 com 12,9%).



De acordo com os dados da GFK, os noticiários da TVI lideraram no mês de janeiro. O "Jornal da Uma" registou uma audiência de 638 mil espectadores e um share de 26,6%, enquanto o "Jornal das 8" ficou em primeiro em 26 dias de janeiro, com um milhão e 97 mil espectadores e um share de 23,2%.

No que diz respeito ao entretenimento, a TVI também foi a primeira escolha dos portugueses, tendo sido a preferida durante o dia – com programas como “Você na TV” e “A Tarde é Sua” – e ao fim de semana, com o “Somos Portugal” em destaque.

Também na ficção, a TVI liderou. O final de "A Única Mulher" obteve uma audiência média de 1.521 mil espectadores e um share de 34,5% e a novela que a substituiu tem sido a preferência dos portugueses. Em média, 1.435 mil espectadores não perdem diariamente a novela "Ouro Verde".