Um menino de quatro anos e a mãe foram atropelados, esta segunda-feira, numa passadeira na rua Agra do Amial, em Paranhos, no Porto, confirmou fonte da PSP do Porto à TVI24.

O alerta para o acidente foi dado às 9:00.

O INEM foi acionado para o local e os feridos transportados para o Hospital de São João, no Porto. A PSP também esteve no local.