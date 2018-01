Um homem de 44 anos morreu morreu atropelado por um veículo ligeiro de mercadorias, no tabuleiro da ponte Vasco da Gama, depois de ter saído do seu carro por causa de uma avaria, disse à agência Lusa fonte da GNR.

O atropelamento ocorreu este sábado de manhã, quando a vítima saiu do veículo ligeiro de mercadorias em que seguia.

O homem foi transportado em estado "muito grave" para o Hospital de São José, em Lisboa, onde veio a morrer, adiantou a fonte da Guarda Nacional Republicana.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que o alerta foi dado às 09:45, tendo o atropelamento ocorrido no sentido Alcochete-Lisboa.

Outras duas pessoas foram também assistidas no local do acidente, de acordo com o CDOS.

Foram mobilizados para o local, segundo o CDOS, operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Alcochete e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), do Barreiro, além da GNR.