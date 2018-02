Um atropelamento rodoviário causou a morte de um homem na noite de sexta-feira, no Aldoar, no Porto, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto.

“Tratou-se de um atropelamento que ocorreu na Estrada da Circunvalação, na zona do Aldoar, no Porto. A ocorrência causou uma vítima mortal”, disse fonte do CDOS.

Segundo a mesma fonte, estiveram no local os Bombeiros Portuenses, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital Pedro Hispano e a PSP, que tomou conta da ocorrência e está a investigar o caso.