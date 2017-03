Um homem ficou ferido com gravidade depois de ter sido este domingo atropelado no IC2, no concelho de Pombal, indicou à agência Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

De acordo com a mesma fonte, o acidente, que envolveu um veículo ligeiro, ocorreu cerca das 20:00, ao quilómetro 157 do IC2.

No acidente também ficou ferido, sem gravidade, o condutor do veículo.

Os feridos foram transportados para o Hospital de Pombal.