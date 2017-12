Um rapaz de 17 anos ficou ferido, esta terça-feira, depois de ter sido atropelado no centro de Viana do Castelo, disse fonte da Proteção Civil.

O atropelamento ocorreu na avenida Campo do Castelo, no Campo da Agonia, cerca das 08:45, próximo do local onde, na segunda-feira, um outro atropelamento resultou na morte de um idoso de 90 anos.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo o jovem ficou ferido sem gravidade e foi conduzido ao hospital de Santa Luzia.

Fonte da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), adiantou que a vítima “está a ser avaliada por ortopedia”.