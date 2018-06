O relatório da Prevenção Rodoviária Portuguesa revela que, a cada dois dias, morre um peão. Segundo o documento divulgado esta quinta-feira, entre 2010 e 2016, morreram atropelados nas estradas portuguesas 1111 peões, o que representa um peão morto a cada dois dias.

"Estes números colocam Portugal com uma taxa de mortalidade nos peões acima da média europeia: 14 peões mortos por milhão de habitantes em Portugal contra 11 na UE", pode ler-se na nota.

Para José Miguel Trigoso, Presidente da PRP, “apesar da redução no número de vítimas mortais atropeladas entre 2010 e 2016 (-37%), continuam a morrer todos os anos mais de 100 peões, o que é inaceitável. Além disso, não se tem registado uma descida do número de feridos graves nem feridos leves. Estes dados mostram a necessidade de implementar medidas que invertam a situação.”

Os dados apresentados mostram a vulnerabilidade dos peões enquanto utentes da estrada – os atropelamentos são os acidentes com consequência mais graves, uma vez que representam 16,0% do total de acidentes com vítimas, mas dão origem a percentagens mais elevadas de mortos (22,3%) e de feridos graves (20,0%).