Um piloto da SATA teve de lutar contra fortes rajadas de ventos cruzados para conseguir aterrar no aeroporto da Madeira.

Um vídeo partilhado no canal de YouTube Aviationchannel2010 mostra o aparelho a oscilar no ar, com os ventos a empurarem-no em direções contrárias, e a finalmente conseguir pousar na pista praticamente de lado, na segunda-feira.

De acordo com a informação do vídeo, da autoria de Samuel Passos, o avião proveniente dos Açores foi o único a aterrar na Ilha da Madeira no dia 9 de abril.

O aeroporto da Madeira tem estado condicionado durante esta última semana, devido ao vento forte que se fez sentir no arquipélago, e levou ao cancelamento de vários voos e à divergência de outros.