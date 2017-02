Um avião da Força Aérea aterrou, esta quinta-feira, de emergência, no aeroporto de Faro. O aparelho teve um problema elétrico quando estava em missão de vigilância marítima no Sul do país. A informação foi confirmada à TVI por fonte da Força Aérea.

O alerta foi dado pelas 16:30 e o aparelho aterrou no aeroporto de Faro às 16:45. “Não há registo de feridos ou danos no aparelho”, assegurou fonte da Força Aérea contactada pela TVI.

“Foi uma situação absolutamente normal, dentro daquilo que é um procedimento de emergência”, acrescentou.

Os meios de emergência habituais nestas circunstâncias e previstos no protocolo de emergência foram acionados.