Um homem suspeito de roubar mulheres em parques de estacionamento de hipermercados e na via pública em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, ficou em prisão preventiva, medida de coação mais gravosa, adiantou hoje a GNR.

Em comunicado, esta força policial referiu que o alegado assaltante, de 39 anos, roubava apenas mulheres e quando estas estavam sozinhas.

A investigação, que durou cerca de 15 dias, culminou com a detenção do suspeito, na sexta-feira, no Porto, pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Vila Nova de Gaia.

“O indivíduo foi detido quando seguia numa viatura furtada, tendo sido recuperada ainda posteriormente uma outra viatura nas imediações do mesmo local da detenção”, explicou a GNR.

Com antecedentes criminais pela prática dos mesmos crimes, o detido tinha na sua posse diverso material roubado, nomeadamente carteiras, telemóveis e documentos.