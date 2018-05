A GNR anunciou ter detido três homens, com idades entre os 21 e 30 anos, por suspeita de seis furtos no interior de residências, em Vendas Novas, no distrito de Évora.

Em comunicado, o Comando Territorial de Évora da GNR refere que as detenções foram efetuadas, esta semana, na sequência de um processo de inquérito por furtos em residências que decorria há cerca de três meses, em que os suspeitos se introduziam nas casas através de escalamento e arrombamento.

A guarda realizou 10 buscas domiciliárias, em que apreendeu 264 doses de haxixe, oito doses de MDMA, três doses de cocaína, tabaco, duas armas de fogo, munições, televisores, material informático, relógios, uma balança e 385 euros em numerário.

Presentes ao Tribunal de Montemor-o-Novo, um dos detidos ficou sujeito à medida de coação de apresentações bissemanais em posto policial e os outros dois ficaram com termo de identidade e residência.