Eram 18:15 de sexta-feira quando tudo aconteceu. Cinco indivíduos encapuzados tentaram, sem sucesso, assaltar a Ourivesaria Matos, em Ponte de Lima, com recurso a marretas e metralhadoras.

As imagens, divulgadas pelo jornal online O Minho, mostram os cinco homens a tentar partir os vidros com as marretas. Como não conseguem, disparam entre 10 a 12 tiros para tentar assaltar o estabelecimento. O eficaz sistema de segurança da ourivesaria foi crucial para impedir o assalto.

Segundo uma testemunha, os suspeitos chegaram ao local num carro com matrícula espanhola e um dos homens chegou mesmo a gritar "é um assalto" em português.

De acordo com o mesmo jornal, por desajuste do sistema de videovigilância, a hora apresentada no vídeo não corresponde à hora real dos acontecimentos.

A PSP esteve no local, mas o caso passou para a Polícia Judiciária.