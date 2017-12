Duas caixas multibanco, na Marinha Grande e no Parque de Campismo de Vieira de Leiria, foram rebentadas durante a madrugada, havendo indicação de furto do dinheiro em pelo menos uma das caixas.

O primeiro furto com recurso a rebentamento decorreu por volta das 04:00, no Posto de Turismo do Parque de Campismo de Vieira de Leiria, e o segundo "cerca de 20 minutos depois", na cidade da Marinha Grande, distrito de Leiria, disse à agência Lusa fonte da PJ de Coimbra, que está a investigar o caso.

Segundo a mesma fonte, numa das situações há indicação de que o furto foi consumado, sendo que na outra "ainda não há dados concretos".

De acordo com o responsável pela empresa concessionária do parque de campismo, José Moura e Sá, o rebentamento da caixa multibanco criou alguns danos no Posto de Turismo, nomeadamente os vidros do edifício.

"Não há sinal de furtos" de objetos que estavam dentro do posto, explanou, sublinhando que é a primeira vez que tal situação acontece naquele espaço.

O parque de campismo "continua a funcionar normalmente", acrescentou.