A PSP deteve três jovens por ameaçarem e assaltarem taxistas à noite com a ameaça de uma arma branca. A operação da PSP decorreu na semana passada e as três raparigas já tinham antecedentes criminais por crimes cometidos quando eram ainda menores.

Segundo um comunicado da PSP enviado às redações, as três mulheres, com idades entre os 18 e 20 anos, foram detidas na passada quinta-feira, por serem suspeitas de dois crimes de Roubo Qualificado.

A investigação da PSP apurou que as jovens são suspeitas de no mês passado terem ameaçado e assaltado taxistas durante a noite. Segundo esclarece a polícia as raparigas ameaçaram os taxistas com uma faca no pescoço e levaram o dinheiro das carteiras e num dos casos um aparelho GPS.

As jovens têm vários antecedentes criminais cometidos quando ainda eram menores, tendo sido aplicadas penas tutelares de internamento em regime semi-aberto e fechado.

No processo que agora decorre, as jovens foram presentes a tribunal e ficaram sujeitas a Apresentações Trissemanais.