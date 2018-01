Um homem armado assaltou nesta sexta-feira um banco no Porto e fugiu a pé, confirmou a TVI24 junto de fonte policial.

A dependência bancária em causa é do Millennium BCP e fica na rua do Amial.

O alerta foi recebido às 15:32.

O suspeito não chegou a empunhar a arma, mostrou apenas que a tinha.

Não há feridos a registar nem foram causados grandes distúrbios, disse ainda à TVI24 fonte da PSP.

Não foi possível apurar o montante roubado ou o número de clientes que se encontravam no interior do banco no momento do assalto.

A Polícia Judiciária foi chamada ao local e está já a investigar.