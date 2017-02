A GNR deteve, este sávado, duas pessoas em flagrante delito, quando assaltavam um restaurante no Alandroal, no distrito de Évora. À agência Lusa, fonte daquela força de segurança indicou que o assalto foi perpetrado de madrugada, cerca das 03:30, por cinco pessoas, quatro homens e uma mulher, com idades entre os 18 e os 21 anos.

Três dos suspeitos, que se puseram em fuga, foram posteriormente identificados pela GNR, tendo ficado sujeitos a termo de identidade e residência.

Foram apreendidos os artigos furtados e o veículo em que os suspeitos se faziam transportar.

Os dois detidos, que foram levados hoje perante o Tribunal de Redondo, saíram em liberdade, ficando sujeitos a termo de identidade e residência.

As cinco pessoas foram constituídas arguidas, seguindo o processo para inquérito.