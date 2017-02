A GNR divulgou esta segunda-feira ter disparado contra uma viatura onde circulavam quatro indivíduos que alegadamente estariam a preparar um assalto a uma loja de compra e venda de ouro em Cortegaça, Ovar.

Em comunicado, a GNR refere que os indivíduos, com idades entre os 17 e os 36 anos, foram detidos por posse de arma proibida e condução sem habilitação legal.

O caso ocorreu cerca das 09:00, quando um cidadão telefonou para a GNR a dizer que quatro indivíduos suspeitos se encontravam a colocar matrículas falsas numa viatura, junto a uma loja de compra e venda de ouro em Cortegaça.

Duas patrulhas do posto de Esmoriz deslocaram-se imediatamente para o local, deparando-se de frente com os suspeitos junto a um veículo, tendo um dos militares, quando se aproximou deste para abordar os ocupantes, sido ameaçado com uma caçadeira", refere a mesma nota.