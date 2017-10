A sede da União de Freguesia de Torrados Sousa, em Felgueiras, foi assaltada na madrugada de hoje, tendo sido causados “bastantes danos”, avançou à Lusa o presidente da junta.

Segundo Miguel Faria, foram danificadas as fechaduras e tentaram assaltar o cofre, mas sem sucesso.

"Os assaltantes trouxeram um berbequim para tentar abrir o cofre e deixaram uma broca partida no chão e a fechadura do cofre nem se via, mas não o conseguiram abrir", confirmou.