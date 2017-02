Duas caixas multibanco foram assaltadas durante a madrugada desta terça-feira, a primeira em Massamá, zona de Sintra, e a segunda no Prior Velho, Loures, num espaço de 25 minutos, disse à Lusa fonte da PSP.

De acordo com a mesma fonte, a primeira tentativa de assalto deu-se cerca das 05:00 na rua Carlota Joaquina, em Massamá Norte, tendo uma testemunha visto três homens a tentar arrombar a caixa ATM de umas bombas de gasolina, mas não tiveram êxito.

Cerca de 25 minutos depois, já na Rua do Dio, no Prior Velho, Loures, ocorreu um segundo assalto, desta vez concretizado, tendo o roubo sido efetuado depois do rebentamento da caixa ATM, através de gás que fez explodir o multibanco.

A mesma fonte escusou-se a adiantar se os assaltos, no distrito de Lisboa, estão ou não relacionados, dado que no segundo roubo não houve testemunhas.

Segundo a mesma fonte a Polícia Judiciária já tomou conta das duas ocorrências.