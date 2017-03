Uma caixa multibanco foi assaltada, esta terça-feira de madrugada, em Santiago do Cacém, concelho do litoral alentejano, distrito de Setúbal.

A GNR local foi alertada às 4:25 para a ocorrência, segundo foi confirmado à TVI24 por fonte autorizada da força de segurança.

De acordo com as informações conseguidas no local, a GNR adiantou que a explosão e assalto da caixa Multibanco terá sido levado a cabo "por três a quatro indivíduos que se puseram em fuga numa viatura ligeira".

A mesma fonte adiantou que os assaltantes terão conseguido apoderar-se "do dinheiro todo" que estava no Multibanco, uma quantia ainda indeterminada.

Explosão provavelmente com gás

O assalto ocorreu através do método de explosão, tudo indica com injeção de gás na caixa Multibanco, localizada num posto de abastecimento de combustíveis, numa da principais avenidas da cidade, a escassos metros do quartel dos bombeiros.

Terá mesmo sido um bombeiro de serviço que alertou para a explosão no terminal ATM.

A investigação está agora a cargo da Polícia Judiciária.