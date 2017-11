Duas caixas multibanco foram assaltadas, esta madrugada, em Leiria e nas Caldas da Rainha.

Em Leiria, uma caixa multibanco ficou danificada após um assalto, confirmou fonte da PSP à agência Lusa, escusando-se a adiantar se o dinheiro foi retirado.

O assalto ocorreu pelas 05:00, numa caixa multibanco situada no edifício de uma escola de condução, junto à Estrada da Estação.

Segundo relatou um morador, por volta dessa hora, "ouviu-se um estrondo", tendo verificado pouco depois que se tratou do assalto à caixa de multibanco.

A loja da escola de condução ficou com danos visíveis.

A investigação está agora a cargo da Polícia Judiciária de Coimbra.

Já nas Caldas da Rainha, uma caixa multibanco localizada nas instalações de uma companhia de seguros nas Caldas da Rainha foi assaltada com recurso a explosão, confirmou fonte da PSP à agência Lusa.

Testemunhas no local confirmaram à Lusa que o assalto envolveu “quatro pessoas encapuzadas”, uma das quais “armada com uma pistola-metralhadora”.

De acordo com o mesmo morador, os assaltantes terão “levado as gavetas do dinheiro”, deixando para trás “apenas uma nota de 20 euros”.

A explosão causou danos na montra e na porta da companhia de seguros onde a caixa multibanco se encontrava instalada e em duas viaturas estacionadas próximo do edifício.

O local foi isolado pela PSP até à chegada da Polícia Judiciária de Coimbra para recolha de indícios.