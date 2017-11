A bala que matou uma mulher durante uma perseguição policial, esta madrugada, em Lisboa, vai permitir identificar o agente que disparou.

Segundo apurou a TVI, o projétil ficou no corpo da vítima, que foi atingida no pescoço, e em breve será feita a autópsia no Instituto de Medicina Legal de Lisboa.

A bala seguirá depois para o Laboratório da Polícia Científica da Polícia Judiciária.

Ao todo, na perseguição policial no Bairro da Encarnação, estiveram envolvidos sete agentes da equipa de intervenção policial de Loures, que vão ser ouvidos como testemunhas, pelo menos até que o polícia que disparou o tiro fatal seja identificado.

Cinco deles, armados com pistolas glock de 9mm, dispararam durante a ocorrência. Os outros dois estão à partida ilibados, porque um não disparou e o outro tinha uma caçadeira.

Todas estas armas estão na posse da Polícia Judiciária, que está a investigar o caso.

Recorde-se que a mulher ia numa viatura que foi confundida com a de um gangue que tinha assaltado uma caixa multibanco em Almada.

O condutor, que foi detido, não acatou a ordem de paragem da PSP e terá mesmo tentado atropelar os agentes.

Na sequência deste incidente, um dos agentes ficou com ferimentos ligeiros.

Ao que a TVI apurou, um outro polícia já tinha ficado ferido durante a perseguição policial aos assaltantes.

A Inspeção Geral da Administração Interna abriu entretanto um inquérito para investigar os factos que levaram à morte da mulher.