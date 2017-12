Dois homens assaltaram uma pastelaria na Vila de Prado, concelho de Braga, esta manhã, tendo ateado um fogo no local e deixado o proprietário ferido.

Segundo apurou a TVI, por volta das 06:20, o proprietário preparava-se para abrir a pastelaria quando foi surpreendido por dois assaltantes, que estavam à sua espera.

Os suspeitos, que estavam encapuzados e armados, obrigaram-no a entrar na pastelaria e ficaram com uma quantia em dinheiro de cerca de 300 euros.

Os assaltantes efetuaram um corte profundo num dedo do proprietário, com uma faca de cozinha, atearam fogo ao café, alegadamente com recurso a gasolina, e colocaram-se em fuga.

O proprietário foi então à GNR local, que fica muito próximo das pastelaria, e foram chamados de imediato os bombeiros e uma ambulância.

O fogo foi apagado pelos Bombeiros Voluntários de Vila Verde, que mobilizaram para o local duas viaturas e quatro homens.

A vítima foi transportada para o Hospital de Braga e será operada ainda hoje.

A GNR tomou conta da ocorrência, tendo entretanto o caso passado para a Polícia Judiciária, confirmou à TVI24 uma fonte do Departamento de Investigação Criminal de Braga desta força policial.