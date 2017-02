A Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) anunciou a retirada do mercado de dois lotes do medicamento Aspirina 500 mg Granulado por causa de um problema na selagem das saquetas.

Segundo uma informação publicada no site do Infarmed, a empresa Bayer Portugal irá proceder à recolha voluntária dos dois lotes (BTT1B5L e BTT16P0), com datas de validade até 31 de janeiro de 2018 e 28 de fevereiro de 2017.

O Infarmed recomenda aos doentes que estejam a utilizar os medicamentos pertencentes a estes lotes que não os tomem, devendo adquirir outro lote ou pedir ao médico ou farmacêutico a indicação de um medicamento alternativo.

Determina igualmente que as entidades que possuam estes lotes de medicamento em stock não os podem vender, dispensar ou administrar, devendo proceder à sua devolução.