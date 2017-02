O Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões e a Casa Cabo de Vila estão entre os projetos premiados no "Edifício do Ano 2017", pela plataforma internacional Archdaily, sediada em Nova Iorque, que hoje anunciou os 16 vencedores.

De acordo com o site do galardão internacional, os projetos portugueses foram os vencedores nas categorias "Arquitetura Pública" (Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, da autoria de Luís Pedro Silva) e "Casas" (Casa Cabo de Vila, da autoria do ateliê de arquitetura Spaceworkers, em Bitarães, distrito do Porto).

Os projetos vencedores portugueses estão na lista dos 16 vencedores, ao lado de grandes arquitetos de destaque internacional, como Herzog & de Meuron, autores da Elbphilharmonie, em Hamburgo, na Alemanha.

A Casa Cabo de Vila, do Spaceworkers, vence pela segunda vez nesta categoria, depois de, em 2015, também ter sido eleito para os prémios "Edifício do Ano" da Archdaily.

Na edição deste ano do galardão internacional, atribuído pelo público especializado da área da arquitetura que visita a plataforma norte-americana, quatro projetos portugueses eram finalistas, selecionados entre cerca de 3.000 projetos de todo o mundo.

Nos projetos portugueses eram também finalistas a SH House, de Paulo Martins, em Sever do Vouga (categoria "Reabilitação"), e o projeto The Dovecote da autoria de AZO - Sequeira Arquitetos Associados, em Soutelo, ("Arquitetura de Pequena Escala").

Os projetos finalistas são escolhidos por cada uma das 16 categorias, que abrangem áreas como desporto, cultura, hotelaria, casas, reabilitação, escritórios e espaços comerciais.

Fundada em 2008, a Archdaily é uma plataforma online de informação e divulgação da arquitetura, com base em Nova Iorque, que contabiliza 350 mil visitas diárias e atribui anualmente este prémio a projetos que se destacam pela inovação espacial, social, material e técnica.