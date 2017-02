Cinco bombeiros ficaram esta terça-feira feridos, com queimaduras ligeiras, no combate ao incêndio que deflagrou esta terça-feira nos armazéns com enxofre nas instalações da fábrica Sapec, em Mitrena, concelho de Setúbal. A Proteção Civil Municipal apelou aos residentes das localidades de Praias-do-Sado e Faralhão para não saírem de casa e para calafetarem portas e janelas até que desapareça a nuvem de fumo.

O incêndio já foi controlado, mas as operações de rescaldo deverão prolongar-se por vários dias, disse o coordenador da Proteção Civil Municipal de Setúbal.

José Luís Bucho acrescentou que “ainda não foi possível entrar dentro de um dos armazéns, que tem uma estrutura em ferro que ameaça ruir e que só depois de haver condições de segurança é que se podem iniciar aí as operações de rescaldo".

"Durante o combate ao incêndio, cinco bombeiros sofreram queimaduras ligeiras, mas nenhum caso inspira cuidados", adiantou.

Quanto à nuvem de fumo provocada pelo incêndio, que obrigou as populações das freguesias de Praias do Sado e Faralhão e, mais tarde, da freguesia de Gambia, Pontes e Alto da Guerra a ficarem em casa, começou a dissipar-se de forma significativa.

José Luis Bucho disse à agência Lusa que a situação deverá ficar controlada dentro de poucas horas.

O incêndio em dois armazéns de enxofre da Sapec, um produto abrasivo e tóxico, teve início às 03:00.

No local estão 45 elementos de várias corporações de bombeiros, apoiados por 17 veículos, além de 30 elementos e 10 máquinas da fábrica que produz adubos agroquímicos.

Participam nestas operações elementos dos bombeiros dos Sapadores de Setúbal, dos voluntários de Setúbal com a ajuda de meios dos bombeiros de Águas de Moura, Pinhal Novo, Palmela, Barreiro e Setúbal.

A Proteção Civil Municipal apelou à população das localidades de Praias-do-Sado e Faralhão para não saírem de casa e para calafetar portas e janelas até que desapareça a nuvem de fumo.

“Estamos a apelar às pessoas para não saírem de casa até por volta do 12:00 devido à nuvem de fumo. As creches e as escolas daquela zona, incluindo o instituto Politécnico de Setúbal não vão abrir portas hoje por precaução. Já avisamos todos estes estabelecimentos de ensino”, disse à agência lusa o coordenador da proteção civil municipal José Luís Bucho, que aconselhou ainda a população a calafetar portas e janelas “com toalhas molhadas”.

“As pessoas que sentirem alguma irritação nos olhos ou na garganta que possa ter sido provocada pela nuvem de fumo devem contatar o 112 que já está a par da situação.”

Qualidade do ar em Setúbal dentro dos valores de segurança

As estações que medem a qualidade do ar na zona de Mitrena não registaram qualquer valor acima do limite de referência, segundo a Direção-geral da Saúde (DGS).

Em declarações à Lusa, Anabela Santiago, engenheira de Saúde Ambiental da DGS, disse que, segundo o que foi transmitido pelos técnicos da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), as estações de medição da qualidade do ar não ultrapassaram os valores de referência.

“Aquilo que me foi transmitido é que, de acordo com a informação registada nas estações ali à volta e as estações que medem o SO2, o dióxido de enxofre, os valores registados não ultrapassam os valores de referência”, afirmou Anabela Santiago.

A nuvem de fumo provocada pelo incêndio, que entretanto já começou a dissipar-se, levou a proteção civil a aconselhar as populações das freguesias de Praias do Sado e Faralhão e, mais tarde, da freguesia de Gambia, Pontes e Alto da Guerra a ficarem em casa.

Questionada sobre se não haveria perigo algum para aquelas populações, assim como para as restantes naquela área, a responsável da DGS respondeu: “Está a ser monitorizado, quer a APA quer a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional estão a acompanhar a situação e aquilo que está a ser registado, de momento, não excede [os valores de referência]”.