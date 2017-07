Os deputados da Assembleia da República aprovaram, esta terça-feira, a ida ao Parlamento do ministro da Defesa, Azeredo Lopes, e do Chefe de Estado Maior do Exército, Rovisco Duarte. As audições, cuja motivação se prende com o roubo de armamento e explosivos do paiol de Tancos, ainda não têm data marcada.

As audições na Comissão de Defesa, requeridas pelo PSD e pelo CDS-PP, foram aprovadas por consenso entre todas as bancadas na reunião da comissão, devendo ser ouvido em primeiro lugar o general Rovisco Duarte e só depois o ministro da Defesa, José Azeredo Lopes.

Os deputados coincidiram em classificar como "muito grave" o furto de material de guerra, em Tancos, detetado na passada quarta-feira, afirmando esperar que as audições possam realizar-se ainda na presente semana.

A audição ao ministro da Defesa deverá decorrer à porta aberta, mantendo-se a possibilidade de fechar a reunião à comunicação social se surgir algum motivo que o justifique.

Na reunião, o deputado do PSD, Bruno Vitorino, considerou que o furto nas instalações militares de Tancos é uma situação "sem paralelo" que afeta a credibilidade do país e que configura uma tipologia de crime "muito complexa com consequências inimagináveis".

BE quer "mais informações"

No Parlamento, o Bloco de Esquerda aguarda por “mais informações” e pela audição do ministro da Defesa sobre o furto de armas em Tancos para ter uma “opinião mais fechada” sobre responsabilidades políticas, disse hoje o líder parlamentar.

Em declarações aos jornalistas, na Assembleia da República, Pedro Filipe Soares afirmou que o que aconteceu “foi extremamente grave, há responsabilidades políticas que devem ser retiradas deste processo”, mas aguarda “mais informação para avaliar”.

Aguardamos pelos esclarecimentos do ministro da Defesa, em comissão, para poder depois formular opinião mais fechada sobre as responsabilidades políticas”, acrescentou.

Os bloquistas, segundo Pedro Filipe Soares, querem que tanto o inquérito do Governo como do Ministério Público, anunciado esta terça-feira, sejam rápidos e que todas as hipóteses devem ser “equacionadas e investigadas”.