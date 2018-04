Um homem com cerca de 50 anos foi atingido no pé por um disparo acidental ao final do dia de sábado, no concelho de Alcobaça, no distrito de Leiria, informou hoje fonte do Comando-Geral da GNR.

Segundo a mesma fonte, o disparo do revólver foi feito por um homem de 48 anos que se entregou à GNR.

A GNR informa que se tratou de um “disparo acidental”, transitando agora a investigação para a PJ.

O Comando Distrital de Operações de Socorro adiantou à Lusa que o alerta chegou às 19:21 para a localidade de Aljubarrota e que a vítima foi considerada ferido grave e foi transportada para o hospital.