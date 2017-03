Seis homens foram detidos pela Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC), no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público por causa dos "resultados combinados" no desporto. Oito suspeitos foram ainda constituídos arguidos no mesmo processo.

Segundo o comunicado daquela força policial, os homens, com ligações à indústria do futebol, são suspeitos da "presumível prática dos crimes de associação criminosa, corrupção ativa e corrupção passiva, no âmbito da 'lei da corrupção desportiva'".

"Na operação da Polícia Judiciária em curso esta quarta-feira, em que a UNCC contou com a colaboração da Diretoria do Norte, da Diretoria do Centro e da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, foram realizadas 16 buscas domiciliárias em diversas localidades do país, designadamente, em Lisboa, Vila Franca de Xira, Ovar, Gaia, Porto, Fátima, Sesimbra, Loures, Santa Maria da Feira, Sanfins e Ermesinde tendo, para além dos detidos, sido constituídos ainda mais oito arguidos e apreendido diverso material relacionado com a prática da atividade criminosa em investigação", pode ler-se no comunicado.

De acordo com o Correio da Manhã, estão detidos três jogadores do Oriental, um atleta que representou o Penafiel na época passada, um membro dos Super Dragões e um atleta que jogou no Académico de Viseu. Os detidos serão presentes ao Ministério Público para primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa.

A investigação, que surge na sequência da operação "Jogo Duplo" - primeira fase, está relacionada com a mesma investigação que decorre há cerca de um ano. Durante a investigação em curso a Polícia Judiciária contou com a colaboração da EUROPOL e de entidades estrangeiras de monitorização de jogos e com a cooperação com a Federação Portuguesa de Futebol.

A operação "Jogo Duplo" é um processo que investiga suspeitas de corrupção no futebol. Alegadamente, jogadores e dirigentes terão recebido dinheiro para prejudicarem os resultados dos jogos das suas equipas, em luta pela despromoção.