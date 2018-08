Um jovem de 15 anos sofreu hoje uma amputação "quase total" da mão direita num acidente em Arcos de Valdevez, com um rachador de lenha, tendo sido transportado, em estado grave para o hospital, disse fonte dos bombeiros locais.

Em declarações à agência Lusa, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez, Filipe Guimarães, adiantou que "o rapaz, de 15 anos, foi transportado para a unidade de emergência pediátrica do hospital de São João, no Porto, com acompanhamento da Viatura de Emergência Médica (VMER), estacionado no hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo".

O acidente ocorreu cerca das 12:11, na freguesia de Távora, Santa Maria e São Vicente, concelho de Arcos de Valdevez, distrito de Viana do Castelo.

Segundo Filipe Guimarães "o acidente, que envolveu um rachador de lenha acoplado a um trator, deu-se quando o rapaz se encontrava a explicar a um colega de trabalho do pai como funcionava o aparelho".

Ao local compareceram seis operacionais e três viaturas dos Bombeiros de Arcos de Valdevez, uma ambulância VMER e a viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV).