A TVI vai transmitir, esta sexta-feira, o jogo da Seleção Nacional com a Arábia Saudita. Por isso, a TVI tem em marcha uma emissão especial, a partir de Viseu, onde irá decorrer o jogo.

A apresentadora da TVI Isabel Silva vai estrear-se como repórter de pista, neste jogo solidário e, na quinta-feira, acompanhada do jornalista Sousa Martins, quebrou todas as regras de convivência com os jogadores. E aprendeu muito com os atuais e antigos craques. João Pinto, por exemplo, explicou à apresentadora o que é um “fora de jogo”.

Veja aqui um resumo da conversa da apresentadora e do jornalista com os jogadores:

E veja aqui o direto completo que os dois fizeram, ontem à tarde, para o Facebook da TVI24.