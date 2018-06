Mais de 400 artigos contrafeitos, como t-shirts, sweats, calças e fatos de treino, foram apreendidos pela GNR durante as festas que decorrem em Coz, concelho de Alcobaça.

Segundo um comunicado desta força de segurança, os 432 artigos contrafeitos foram apreendidos quinta-feira pelo Posto Territorial de Alcobaça.

A apreensão ocorreu “no âmbito de uma ação de policiamento às festividades que estão a decorrer naquela localidade”, durante a qual “os militares detetaram e apreenderam peças de vestuário contrafeitas”, entre as quais “t-shirts, sweats, calças e fatos de treino, as quais estavam expostas para venda”.

O valor dos artigos apreendidos ascende os cinco mil euros.

No seguimento desta operação, três homens com idades entre os 48 e 63 anos, um dos quais com antecedentes criminais por crimes da mesma natureza, foram constituídos arguidos.