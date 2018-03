A Associação de Apoio à Vítima (APAV) atendeu no ano passado 40.928 pessoas, um aumento de 19% entre 2015 e 2017, tendo identificado 9.176 vítimas, segundo dados divulgados esta terça-feira pela organização. Segundo os dados da APAV mais de 25 vítimas pedem ajuda por dia.

Segundo dados do Relatório Anual da APAV, em 2017 foram registados um total de 40.928 atendimentos, firmados em 12.086 processos de apoio, onde foi possível identificar 9.176 vítimas e 21.161 crimes e outras formas de violência.

A APAV salienta que os crimes contra as pessoas apresentam-se com uma dimensão na ordem dos 95% face ao total de crimes registados, destacando-se os crimes de violência doméstica (75,7%).

Por tipo de crime, destacam-se os de violência sexual, nomeadamente o abuso sexual de crianças (175 crimes), o 'stalking'/perseguição (422) e o cibercrime (25).

Nas restantes dimensões criminais, os destaques vão para os crimes patrimoniais - o crime de dano com 212 registos (1%) – e para as outras formas de violência – 'bullying' com 113 casos (0,5%)”, é indicado no relatório.