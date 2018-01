A Associação Portuguesa dos Operadores de Gestão de Resíduos e Recicladores (APOGER) convocou uma manifestação para 15 de fevereiro em Lisboa e Porto de forma a reivindicar um "tratamento mais transparente e justo".

A dirigente de uma associação que soma mais de duas centenas de empresas associadas, profissionais vulgarmente conhecidos como "sucateiros", as quais em 2016 faturaram cerca de mil milhões de euros, contou à agência Lusa que a APOGER enviou a 16 de janeiro um pedido de audiência ao secretário de Estado do Ambiente com "caráter de urgência", o qual não teve resposta.

Para já o que está marcado é uma marcha lenta dos operadores de gestão de resíduos que pretendem a alteração da e-GAR. A manifestação ocorrerá em simultâneo na VCI do Porto e na Segunda Circular em Lisboa.

Em comunicado, a APOGER considera que há "risco potencial dos operadores de gestão de resíduos serem alvos de inspeções e multas por incumprimentos que podem ser provocados por incertezas e até por desajuste da aplicação da e-GAR à realidade diária das empresas, nomeadamente quanto à logística e rituais de trabalho diários".

A APOGER reclama que a e-GAR tenha em conta a proposta da Comissão Europeia revista pelo Conselho Europeu em 22 de novembro de 2017 que acaba com o critério da limitação da quantidade na definição de resíduo urbano, isto é, acaba com a Lei que transfere a responsabilidade do produtor do resíduo, com produção inferior a 1.100 litros, para as Câmaras Municipais e que propõe a neutralidade da gestão de resíduos urbanos, face ao status publico ou privado do operador que os gere", lê-se na nota.