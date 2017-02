Os hotéis já estão esgotados em Fátima para maio, mas o simbolismo da celebração do centenário já encheu também a maioria das unidades para 13 de agosto e 13 de outubro, afirmou hoje o representante dos hoteleiros.

"Muitos milhares de peregrinos internacionais, por não verem alojamento para essa noite [12 para 13 de maio], vêm noutras datas", sublinhou o vice-presidente da Associação Empresarial Ourém-Fátima (Aciso), Alexandre Marto, que falava aos jornalistas à margem do Encontro Anual de Hoteleiros, que decorre em Fátima.

Para lá "do simbolismo" da visita do Papa a 13 de Maio a Fátima, "há o simbolismo todo o ano", que é a celebração do centenário das aparições, fazendo com que 13 de agosto e 13 de outubro sejam dias em que "a maior parte da unidade hoteleira também está completa", realçou o responsável.

De acordo com Alexandre Marto, a noite de 12 para 13 de maio "é uma noite tradicionalmente completa todos os anos".

A grande "novidade" este ano é o facto de os hotéis num raio de 100 quilómetros "estarem completos", havendo até unidades em Lisboa que estão a receber peregrinos "por não encontrarem disponibilidade em Fátima", sublinhou.

O Encontro Anual de Hoteleiros, promovido pelo Santuário de Fátima, contou com a presença do reitor, Carlos Cabecinhas, e do bispo de Leiria/Fátima, António Marto.

O Papa Francisco irá em peregrinação ao santuário de Fátima nos dias 12 e 13 de maio, assinalando o centenário das aparições na Cova da Iria.